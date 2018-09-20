Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Depresyona yatkınlığı olan bireylerde yalnızlık, kayıplar, sosyal izolasyon, kronik hastalıklar gibi hayat olaylarının dolaylı olarak depresyonu tetikleyerek unutkanlığı artırabileceğini hatırlatan Dr. Şenkal “Alzheimer hastaları özellikle hastalığın ilk döneminde depresyon ve kaygı bozuklukları yönünden desteğe ihtiyaç duyabilirler. Her evrede uyku bozuklukları görülebilir. Hastalığın daha ileri evrelerinde ise davranış problemleri yönünden dikkatli olmak gerekebilir. Öncelikle hastalığı iyi araştırmak, bilgi sahibi olmak hasta yakınları acısından iyi bir başlangıç olabilir. Hasta bakımının ve ihtiyaçlarının getirdiği yük, hasta yakınlarında da yalnızlaşma, depresyon ve tükenmişlik getirebiliyor. Sorumlulukların paylaşılması, sosyal destek grupları, diğer hasta yakınlarıyla irtibat, psikiyatrik ve psikolojik destek almaktan kaçınılmamalıdır.