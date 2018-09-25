En çok ikilemde kaldığımız konulardan birinin de çok tahıllı ekmek ve çavdar ekmeği olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, bu durumda tercihin çavdardan yana kullanılması gerektiğini belirtti. Uzun, “Çavdar ekmeği, çok tahıllı ekmekle kıyaslandığında, bağırsakların düzenli çalışması ve bağırsak sağlığının korunmasında daha etkilidir. Dahası, çavdar ekmeğinin glisemik indeksi düşüktür. Bunun anlamı, yedikten sonra kan şekerini yükseltme hızının daha düşük olmasıdır. Bu sayede çavdar ekmeği daha uzun süre tok tutar” dedi.
Çavdar mı çok tahıllı mı?
25.09.2018 - 06:48 | Son Güncelleme: 25.09.2018 - 06:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bazen iki yiyecek de çok sağlıklı görünse de eğer beslenmemize dikkat ediyorsak, birini tercih etmemiz gerekiyor.
Etiketler : çavdar,çavdar ekmeği,
581830 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/581830.aspx
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