Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok ikilemde kaldığımız konulardan birinin de çok tahıllı ekmek ve çavdar ekmeği olduğunu söyleyen Diyetisyen Emre Uzun, bu durumda tercihin çavdardan yana kullanılması gerektiğini belirtti. Uzun, “Çavdar ekmeği, çok tahıllı ekmekle kıyaslandığında, bağırsakların düzenli çalışması ve bağırsak sağlığının korunmasında daha etkilidir. Dahası, çavdar ekmeğinin glisemik indeksi düşüktür. Bunun anlamı, yedikten sonra kan şekerini yükseltme hızının daha düşük olmasıdır. Bu sayede çavdar ekmeği daha uzun süre tok tutar” dedi.