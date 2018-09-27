Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahvenin içerdiği kafein sayesinde dikkat artırıcı ve uyarıcı özelliğe sahip olduğunu söyleyen Dyt. Vildan Çelik “Kafeinden ötürü kalp atışı hızlanarak vücut ısınmaya başlar. Bu durum metabolizmanın yüzde 5-6 hızlanmasından kaynaklanır. Kafein vücuttan hızlıca emilir ve bu sayede psikolojiyi olumlu etkiler. Mutluluk vermesi bu yüzdendir. Kişiden kişiye değişen süreçlerde olsa da; bu etkisi ile zindelik ve enerji verir” dedi. Kahvenin demir emilimini azalttığını hatırlatan Çelik, “Bu yüzden yemeklerden 1 saat önce veya sonra içmeye özen göstermek gerekir. Kahve yağ yakımına da yardımcı olur. Kafein alındıktan sonra vücuttaki serbest yağ seviyesini artırır ve serbest yağ asitlerinin enerji ihtiyacını karşılaması için kullanılmasını destekler” dedi.