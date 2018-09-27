Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir tür kalp hastalığı olan fallot hastası ( Mavi bebek) olarak dünyaya gelen Melis, tek yumurta ikizi kardeşi Melisa gibi gelişemeyince, kalbinin ortasında büyük bir delik ve akciğer atardamar kapağında tam yapışıklık olduğu ortaya çıktı. Yaşından dolayı hemen ameliyat edilemeyen Melis, doğumundan sonra Okan Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Burada, Çocuk Kardiyolojisi Uzmanı Prof. Dr. Taner Yavuz tarafından tedavi altına alınan Melis’in ameliyat olabilmesi için kilo alması beklendi. Doğumundan sonra 3 ay yoğun bakımda kalan Melis, ilaç tedavileriyle 2 buçuk kiloya ulaşınca önce anjiyo sonra da ameliyat oldu. Morarması devam eden Melis’in ikinci açık kalp ameliyatında akciğer atardamar kapağı tekrar genişletildi. Ardından akciğer atardamarına stent takılan 1,5 yaşındaki Melis, artık kendi kendine oturabiliyor hatta ikizi Melisa ile oyun oynayabiliyor. AA