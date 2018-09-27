Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyabetlilerin kalp krizi geçirme oranlarının sağlıklı kişilere göre daha fazla olduğu konusunda uyarıda bulunan Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Bülent Sarıtaş, buna karşılık diyabet hastalarının kalp krizi anındaki ağrıyı daha geç hissettiklerini söyledi. Prof. Dr. Sarıtaş, “Diyabetli hastalar, şeker yüksekliğine bağlı olarak sinir uçlarının iltihaplanması sebebiyle kalp krizini fark etmeyebilirler” dedi. Hastaların büyük bir çoğunluğunda kalp krizi esnasında göğüste şiddetli bir ağrının ortaya çıktığını hatırlatan Prof. Dr. Sarıtaş, “Ağrı daha çok baskı tarzında olup genellikle sırt bölgesine, çeneye, boyuna ve sol kola yayılır. Bununla birlikte ağrıya bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Bu arada unutulmaması gereken önemli bir nokta vardır. Şeker hastalarında oluşan sinir uçlarındaki mikrobik olmayan iltihaplar nedeniyle, diyabeti olan hastalar ağrıyı pek hissetmeyebilirler. Ayrıca özellikle kalbin sağ atardamarını ilgilendiren kalp krizleri bazen mide şikâyetleriyle karıştırılabilir. Aile hikâyesi olan hastalar da kalp krizine adaydır” diye anlattı.