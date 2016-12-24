Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligue 1'de son dört sezonun şampiyonu Paris St. Germain, 2016-2017 sezonunun ilk devresini ligin üçüncü sırasında tamamladıktan sonra transfer harekatına hızlı başladı.

36 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Teknik direktör Unai Emery'nin raporu doğrultusunda hücumun iki kanadında da oynayabilecek bir isim arayışına giren başkent ekibi, Bundesliga ekibi Wolfsburg'da forma giyen Julian Draxler ile transfer sezonu henüz açılmadan anlaşmaya vardı.

Wolfsburg ile 36 milyon euro bonservis bedeli üzerinde anlaşan PSG, 23 yaşındaki futbolcuyla da anlaşmaya vardı Draxler'in peşindeki Arsenal'i geride bıraktı.

FORMAYLA POZ VERDİ

Avrupa futbolunda devre arası transferinin ilk büyük hamlesi için kulüpler resmi bir açıklama yapılmadı ama dün akşam PSG Sportif Direktörü Patrick Kluivert ile buluşan Julian Draxler, yeni formasıyla Bild gazetesine poz vererek PSG ile anlaştığını ilan etti.