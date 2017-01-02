Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier Lig'de şampiyonluk yarışından iyice kopmak istemeyen Arsenal, sahasında Crystal palace engelini 2-0'la aştı ve zirvedeki rakiplerini takibine devam etti. Mesut'un sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta açılış golü muhteşem bir şekilde geldi. 17. dakikada hızlı gelişen bir Arsenal atağında Giroud, Alexis'in ortasına inanılmaz bir akrep vuruşu yaparak takımını öne geçirdi. Fransız yıldız, yeni yılın ilk gününde Puskas Yılın golü için ilk aday oldu.

Maç boyunca rakibine göre oldukça etkili bir performans otaya koyan Arsenal, 2. yarıda 56. dakikada Iwobi ile bir gol daha buldu. Karşılaşmayı da 2-0 kazanan Arsenal 2017'ye galibiyetle başlamış oldu.

Böylece puanını 40'a yükselten Topçular, Chelsea ve Liverpool'u takibini sürdürdü.