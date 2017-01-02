Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Robin van Persie, kulüp televizyonunda ilk yarıyı değerlendirirken, hedeflerini anlattı:

Hala ilk 3 maçta alınan 1 puanın acısını çekiyoruz. Savunmada çok sağlam olduk. G.Saray, Beşiktaş ve M.United'la oynadığımız maçlarda hiç pozisyon vermemişiz. Trabzonspor galibiyeti ligin yukarısında kalabilmek için kritik bir maçtı. Bulunduğumuz durumdan dolayı tüm çalışanları, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Krasnodar karşısında tur açısından şansımız olduğuna inanıyorum. Hedefimiz; bu ligi şampiyon tamamlamak.