Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından kırmızı-siyahlılar, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Marquinhos, kampa yarın katılacak Antrenman tüm futbolcuların katılımı ile yapıldı. Öte yandan Gaziantespor'un Brezilya’nın Figuirense takımında transfer ettiği sol bek Garbellotto Siveira Pedroso Marquinhos ise kampa yarın katılacak.
Kırmızı-siyahlılar, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenman ile devam edecek.
Gaziantespor, devre arası kampına başladı
02.01.2017 - 21:56 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 21:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantespor, Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıkları için geldiği Antalya Belek'te ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenman düz koşu ile başladı. Daha sonra ısınma hareketlerinin ardından kırmızı-siyahlılar, pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile tamamlandı.
Etiketler : Gaziantespor,Gaziantespor haberleri,ibrahim üzülmez,
434572 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/434572.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor 2 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9