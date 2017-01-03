İki sezon önce Beşiktaş formasını giyen ve geçen sezon başında Çin Süper Ligi'ne transfer olan Demba Ba'ya, kulübü Shanghai Shenhua'dan kiralık gitmesi için izin çıktı. Sakatlığı tam olarak geçen ancak Carlos Tevez'in takıma katılmasının ardından yedek beklemek istemeyen Demba Ba, mayıs sonuna kadar oynayacağı bir takıma gidebilir. Yıldız oyuncu Türkiye'de futbol oynamak istediğini dile getirmişti.
Demba Ba'ya izin çıktı
03.01.2017 - 01:17 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 01:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Demba Ba, Çin'de formasını giydiği Shanghai Shenhua'dan, kiralık gitmek için izin aldı.
Etiketler : demba ba,demba ba transfer,
434607 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/434607.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
16
10
6
0
31
11
20
36
2
Beşiktaş
16
10
5
1
28
13
15
35
3
Galatasaray
16
10
3
3
30
16
14
33
4
Fenerbahçe
16
9
4
3
34
12
22
31
5
Bursaspor
16
8
3
5
20
17
3
27
6
Osmanlıspor FK
16
6
8
2
21
16
5
26
7
Konyaspor
16
6
6
4
20
16
4
24
8
Gençlerbirliği
16
5
7
4
16
12
4
22
9
Antalyaspor
16
6
4
6
16
20
4
22
10
Akhisar Bld.
16
5
5
6
11
17
6
20
11
Alanyaspor
16
5
3
8
22
31
9
18
12
Trabzonspor
16
5
3
8
12
20
8
18
13
Kasımpaşa
16
5
3
8
18
25
7
18
14
K.D.Ç. Karabük
16
5
3
8
19
25
6
18
15
Ç. Rizespor
16
3
4
9
15
27
12
13
16
Kayserispor
16
3
3
10
14
26
12
12
17
Gaziantepspor
16
3
2
11
15
27
12
11
18
Adanaspor
16
2
4
10
13
24
11
10
16. Hafta Maçları
24.12.2016
Adanaspor 1 - 1 Medipol Başakşehir Fk
24.12.2016
Beşiktaş 1 - 0 Gaziantepspor
25.12.2016
Çaykur Rizespor 0 - 1 Osmanlıspor Futbol Kulübü
25.12.2016
Kayserispor 2 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
25.12.2016
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 1 - 0 Atiker Konyaspor
25.12.2016
Galatasaray 5 - 1 Aytemiz Alanyaspor
25.12.2016
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
26.12.2016
Gençlerbirliği 3 - 1 Bursaspor
26.12.2016
Trabzonspor 0 - 3 Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
16
9
4
3
27
16
11
31
2
Evkur Yeni Malatyaspor
16
9
3
4
25
16
9
30
3
Eskişehirspor
16
9
4
3
29
19
10
28
4
Sivasspor
16
8
4
4
24
15
9
28
5
Boluspor
16
8
2
6
25
26
1
26
6
Balıkesirspor
16
6
6
4
28
17
11
24
7
Ümraniyespor
16
6
5
5
21
16
5
23
8
Altınordu
16
5
7
4
23
21
2
22
9
Denizlispor
16
7
3
6
23
19
4
21
10
Giresunspor
16
5
6
5
20
16
4
21
11
Şanlıurfaspor
16
5
5
6
17
15
2
20
12
Gaziantep BŞB
16
5
3
8
18
22
4
18
13
Adana Demirspor
16
4
9
3
18
18
0
18
14
Bandırmaspor
16
3
5
8
15
22
7
14
15
Elazığspor
16
5
4
7
15
17
2
13
16
Manisaspor
16
3
6
7
14
25
11
12
17
Samsunspor
16
2
5
9
6
23
17
11
18
Mersin İ.Y.
16
3
3
10
12
37
25
9