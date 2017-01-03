Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur AKTAN

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan ve yeni eğlence olarak “futbolu” gören Çin, para dağıtıyor. Yıldız futbolculara ödedikleri astronomik ücretlerle futbol dünyasının yeni cazibe merkezi haline gelen Çin en fazla yıllık ücret anlamında ilk 10’un yarısına imzasını attı. Carlos Tevez rekor yıllık ücretle Çin ekibi Shanghai Shenhua takımına gitti. Yıllık gelirleriyle Messi, Ronaldo ve Neymar gibi dünya futbolunun zirvesindeki isimler bile Çin’in gölgesinde kaldı. Tevez ve Oscar gibi oyuncuların başı çektiği para ligine önümüzdeki günlerde de çok konuşulacak transferlerin olması kaçınılmaz gibi görünüyor.

Inter’e yılbaşı piyangosu

Andre Villas Boas’ın çalıştırdığı Shanghai SIPG, beş ay sonra kontratı sona erecek Axel Witsel için yüksek miktarda bonservis bedelini gözden çıkardı. Ki oyuncuya teklif edilen 18 milyon avroluk yıllık ücret de Juventus’a imza atması beklenen Belçikalı yıldızın aklını çelmeye yetti. İtalyan basını ismi açıklanmayan bir Çin takımının Inter’in Hırvat yıldızı Marcelo Brozovic için 50 milyon avro teklif ettiğini yazarken, Finansal Fair-Play sebebiyle zor günler yaşayan Inter’in bu teklifi kabul ettiği belirtildi.

Ronaldo ‘HAYIR’ dedi şimdi gözler Messi’de

Avrupa’nın futbol piyasasından Çin’e göç tüm hızıyla devam ederken, Cristiano Ronaldo’nun menajeri Jorge Mendes’in Portekizli oyuncunun Çin’den yıllık 100 milyon avronun üstünde bir teklif aldığını açıklamıştı. Peki Ronaldo ne yaptı? Haliyle paranın kariyer planında öncelikli olmadığının altını çizip teklife kibarca teşekkür etti. Ama “şimdilik!” Gözler ise Lionel Messi’ye çevrildi. Barcelona ile önümüzdeki sezon bitecek kontratını yenilemeye yanaşmayan ve İspanyol mahkemeleriyle yaşadığı vergi problemi nedeniyle ayrılabileceği iddia edilen Arjantinli, Çin takımları için en büyük hedef haline geldi. Messi’nin kontratının sona ermesiyle birlikte Çin’den gelecek astronomik ücrete ne cevap vereceği ise şimdiden büyük bir merak konusu oldu.