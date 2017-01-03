Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ünlü teknik direktör Mustafa Denizli, 2010'un temmuz ayında evlendiği Evin Elçi'nin kendisinden boşanmak için 5 milyon lira istediğini ve ağabeyleri tarafından darp edildiğini ileri sürerek savcılığa başvurdu. Mustafa Denizli şikâyet dilekçesine, 6 yıllık eşi Elvin Elçi'nin evi terk etmesi üzerine, boşanma aşamasına geldiklerini anlatarak başladı.

'5 MİLYON LİRA VERECEKSİN'

Ünlü futbol adamı, yalnız yaşadığı eve 21 Eylül'de kendisini terk eden eşinin aniden geri geldiğini, evdeki çalışanı zorla dışarı çıkarmaya çalıştığını ileri sürdü. Ne olduğunu anlamaya çalışan Denizli, birden eşinin abileriyle karşı karşıya kaldığını, yaşadığı şaşkınlık sonrası, kayınbiraderlerinin eve nasıl girdiklerini anlamaya çalıştığı sırada kayınbiraderlerinin tehditlerine maruz kaldığını anlattı. "Boşanmak için bize 5 milyon lira vereceksin" diyerek tehditler savuran kayınbiraderlerinin bir müddet sonra evi terk ettiğini kaydetti. Yaşadığı şokun ardından 25 Eylül günü eşinin ve kayınbiraderlerinin yeniden evine geldiğini belirten Denizli, boşanma davası için istedikleri parayı vermediği için kayınbiraderleri tarafından darp edildiğini belirtti.

'BAK BİZ AŞİRETİZ'

Başına ve boynuna aldığı darbeler sonucu yere düştüğünü anlatan Denizli, kayınbiraderlerinin tehdit ve darba saatlerce devam ettiğini belirtti. "Bak biz aşiretiz seni öldürürüz. Kafana sıkarım senin lan. Bir tek seni öldürmeyiz hem de bütün sülaleni öldürürüz" diyerek kendisini ve ailesini ölümle tehdit eden kayınbiraderinin sözleri ardından can güvenliğinden endişe eden Denizli, ailesine yaşadığı bu durumu anlatmaya karar verdiğini kaydetti.

'PSİKOLOJİM BOZULDU'

Büyük kızının evine giderek yaşadıklarını anlatan ünlü teknik direktör, aldığı darbeler sonrası vücudunda yer alan morluk ve darp izlerini ise ailesine utanarak anlattığını belirtti. Denizli dilekçenin sonunda ise "Yaşadığım fiziki ve psikolojik saldırı sonrası psikolojim bozuldu. Ailemin ve kendi can güvenliğimden endişe ediyorum. Hiçbir kabahatim yokken mağdur oldum. Yaşadığım darp sonrası hissettiğim korkuyu kelimelerle anlatmam mümkün olamaz. Bayıldım ve adeta ölümle burun buruna geldim. Evin Elçi'nin ve ağabeylerinin cezalandırılmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Denizli, evine gizlice giren kayınbiraderlerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerini, darp raporunu delil olarak sunarak, ev çalışanlarının tanık olarak dinlenmesini istedi. Denizli'nin şikâyeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.