Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da takımdaki geleceği merak edilen oyunculardan biri olan Salih Dursun'un Antalyaspor'a kiralık olarak gönderildiği açıklandı.

Sarı kırmızılılar, yapılan sözleşme çerçevesinde sezon sonunda oyuncuyu 250 bin TL karşılığında Antalyaspor'a satabilecek.

İşte Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcularımızdan Salih Dursun'un 2016 - 2017 sezonunun sonuna kadar Antalyaspor Spor Faaliyetleri Tic. Ve San. A.Ş'ye (Antalyaspor) geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, geçici transfer dönemi içerisinde oyuncuya Şirketimiz tarafından ödenecek sabit transfer ücreti 250.000 TL'dir. Ayrıca, Antalyaspor 15 Haziran 2017 tarihine kadar net 250.000 TL bonservis ücreti ödemek kaydıyla futbolcuyu satın alma opsiyonuna sahiptir."