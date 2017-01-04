Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşikta Siyah-beyazlıların Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda Hunt'ı, satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak için kulübü Hamburg'la görüşmelere başladığı belirtildi. Bir Türk'le evli olan 30 yaşındaki Alman futbolcu, kariyerinin en parlak dönemini Werder Bremen'de geçirirken, daha sonra transfer olduğu Wolfsburg ve Hamburg'da kendisinden beklenen performansı sergileyemedi.

Pazar günü rakip Antalyaspor

İkinci yarı öncesi çalışmalarını Antalya'da sürdüren Beşiktaş'ın, hazırlık maçındaki rakibi belli oldu. Siyah-beyazlıların, 8 Ocak Pazar günü saat 17.00'de Antalya Stadyumu'nda Antalyaspor ile karşılaşacağı açıklandı.