Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Portekiz Lig Kupası'nda Porto'nun deplasmanda Moreirense'ye 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada hakem kararları karşılaşmaya damgasını vurdu. Porto'nun 1-0 mağlup olduğu ve 9 kişi tamamladığı maçın ardından eski Galatasaraylı futbolcu Alex Telles hakem kararlarından utandığını söyledi.

ALEX TELLES: "UTANIYORUM"

Porto'nun Moreirense'ye 1-0 kaybettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Alex Telles, "Bugün 1-0 kaybettik. Tabi ki kendi hatalarımız oldu ama hakem kararları maça tam anlamıyla damgasını vurdu. Hakemin verdiği verdiği kararlardan ben utanıyorum. Bir an önce bu maçı unutup sonraki karşılaşmaya odaklanmamız gerekiyor." diye konuştu.