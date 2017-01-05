Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sol kanada Babel takviyesi yapan Beşiktaş’ta varsa yoksa Samuel Eto’o konuşuluyor… Hele ki Antalyaspor ve Beşiktaş’ın Antalya Belek’te aynı otelde kamp yapması ilgiyi de algıyı da Kamerunlu forvete yoğunlaştırıyor. Ki o da Beşiktaş’a yoğunlaşmış durumda. Mesela dün Samuel Eto’o aynı otelde kamp yaptıkları siyah-beyazlıların idmanını izledi. Teknik ekip ve futbolculara selam verdi. Ki bu “Samuel Eto’o’nun gönlü Beşiktaş’ta” şeklinde yorumlandı. Tecrübeli golcüyle ilgili düne dair açıklamalar da vardı. Hem de yetkili ağızlardan.

Antalya cephesi

Sezon başında Beşiktaş yönetimi ile Eto’o gerilimi yaşayan Antalyaspor daha bir ılımlı ve orta yolu bulma eğiliminde. Başkan Ali Şafak Öztürk, golcü oyuncunun durumu hakkında bilgi verip Beşiktaş ile görüşme olduğunu ancak resmiyete dökülmediğini söyledi. Öztürk, Başkan Fikret Orman ile ufak tefek temaslarda bulunduklarını belirterek “Biz de Beşiktaş’tan Kerim, Ömer ve Necip’le ilgilendiğimizi ifade ettik. Henüz herhangi bir sonuca varılmadı” dedi. Eto’o’yu kadroda tutmak istediklerini vurgulayan başkan iyi teklif olursa satışa sıcak.

Beşiktaş cephesi

Burada kafa karıştırıcı bir durum söz konusu. Sebebi ise Şenol Güneş’in açıklamalarında ve siyah-beyazlı yönetimin sergilediği tavırda. Güneş, Eto’o’nun kalitesinin tartışılmaz olduğunu vurgularken istedikleri ve ihtiyaç duydukları forvet tipinde olmadığını belirtmişti. Ancak açık kapı da bırakıp Eto’o transferinin gerçekleşmesi halinde farklı bir yapıya dönülebileceğinin altını çizmişti. İşte bu iki türlü açıklama sonrası Eto’o olayı tam bir muammaya dönerken işin özeti Beşiktaş yönetimi de, Kamerunlu golcü de istekli. Ancak Kartal “tok alıcı” rolünde.