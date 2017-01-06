Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague 16. haftası iki Türk ekibini karşı karşıya getirdi. Anadolu Efes sahasında Galatasaray Odeabank’ı 84-73 mağlup ederek 8. galibiyetini aldı. İlk çeyrekte Fitipaldo-Tyus üretkenliğiyle sayılar bulan Aslan’a, Brandon Paul’un ardı ardına basketleriyle karşılık veren Efes 2. periyoda 22-18 galip girdi. Bu çeyreğe 6-2’lik seriyle başlayan G.Saray 27-26 öne geçti. Fakat mola dönüşü hücum ritmini arttıran lacivert-beyazlılar soyunma odasına da 42-36 galip gitmeyi bildi. 24’teki Cedi’nin üçlüğüyle farkı 9’a çıkaran (49-40) Efes, Dunston’ın katkısıyla son periyoda da 66-59 önde girdi. Bu çeyrekte Sinan Güler-Micov’un sayılarına rağmen rakibine cevap vermekte zorlanmayan Efes salondan 84-73 galip ayrılmayı bildi.