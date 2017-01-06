Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Dirk Advocaat’ın Zorya ile oynanan karşılaşmalarda beğendiği Ukraynalı oyuncu kurallar gereği Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi’ndeki maçlarında forma giyemeyecek. Tamamen takımın başarısına konsantre olduğunu belirten yıldız oyuncu, “Amacım şampiyonluk yolunda takıma katkı sağlamak. Zor bir yarış olacak ama eminim son gülen biz olacağız” diye konuştu.