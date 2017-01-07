Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor’un yeni transferi Kenan Sofuoğlu takımın Antalya kampına katıldı. O isim kimdi peki? Dünya Supersport şampiyonu milli motosikletçi Kenan Sofuoğlu… Osmanlıspor’un Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde kaldığı otele giden Sofuoğlu, “Osmanlı isim olarak da çok hoşuma gidiyor. Osmanlı hayranı biriyim. Allah da bana Osmanlıspor’un lisanslı sporcusu olmayı nasip etti. Osmanlıspor’u takip ediyorum. Sürekli maç sonuçlarından haberdar oluyorum. Kulüp başkanıyla sürekli görüşüyoruz” diye konuştu.

Kenan Sofuoğlu kampla ilgili ise “Osmanlıspor ile birlikte kampta olmak benim için de bir avantaj. Profesyonel bir ekiple ben de burada bir kamp yapacağım. Antrenmanlarla sezona hazırlık yapacağım. İlk testlerime başlamama sadece iki hafta kaldı. Üzerimdeki teri burada bir atayım diyorum. Daha sonrasında da motosikletli idmanlara başlayacağım” ifadesini kullandı. Osmanlıspor’un idmanını sporcu gözüyle izlediğini söyleyen Sofuoğlu “Yorucu bir spor” yorumunda bulundu.