Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor yeni stadı için TFF’den gelen raporun şokunu yaşıyor. TFF tarafından açıklanan müsabaka takviminde Trabzonspor’un iç saha maçlarının yerinin belirtilmemesinin ardındaki gerçek ortaya çıktı. Şenol Güneş Stadyumu’nda inceleme yapan federasyon temsilcileri müsabaka, güvenlik ve diğer talimatlar ışığında gerçekleştirdikleri tespitlerde bugünkü mevcut duruma göre statta müsabaka oynamanın mümkün olmadığına karar verdi. Buna göre özellikle zeminle ilgili problemler ve hazır olmama durumu ilk sıraya otururken, misafir tribün girişindeki planlama yanlışı, stadyuma kaçak giriş imkânı veren çok sayıda alternatif bulunması, PASSOLİG sisteminin henüz kurulmamış olması gibi faktörler Şenol Güneş Stadı’nın öncelikli eksikleri olarak sıralandı.

İkinci yarıya yetişecek

TFF’den gelen şok rapor sonrasında kolları sıvayan bordo-mavili yönetim, eksiklerin giderilmesi için hummalı bir çalışma başlattı. Stattan sorumlu yönetici Gökhan Saral, “İkinci yarıdaki Gaziantepspor maçının yeni stadımızda oynanması için TFF’ye yazı gönderdik” dedi. Statla ilgili 60 maddelik eksik listesi oluşturulduğunu belirten Saral, “Bir taraftan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile TOKİ arasındaki protokollerin hızlanmasına çalışıyoruz, diğer taraftan da tespit edilen eksiklerini giderilmesi için gece gündüz uğraşıyoruz. Avni Aker Stadı’ndaki e-bilet sisteminin nakli, güvenlik tedbirleri gibi konuların takipçisiyiz. Herkes üzerine düşeni yapıyor. İkinci yarıya yetişmeyecek gibi bir durum söz konusu değil” dedi.