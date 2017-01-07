Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor’un Senegal asıllı Fransız futbolcusu Ricardo Faty, son dönemlerde artan terör eylemlerinden sonra kendisini Türkiye’ye daha bağlı hissettiğini söyledi. Antalya kampında İHA’ya özel açıklamalarda bulunan Faty, “Bütün bu olanlara çok üzülüyorum ama burada kendimi güvende hissediyorum ve korkmuyorum. Burada yaşamayı ve burada olmayı çok seviyorum. Türkiye tarihi ile ilgili araştırmalar yapıyorum ve bütün bu okuduklarım, öğrendiğim şeyler bu ülkeye karşı olan sevgimi daha güçlü hale getiriyor. Ben bu ülkeyi seviyorum ve eğer bir gün buradan gideceksen bu olaylardan korktuğum için olmayacak” dedi.

Hedef Avrupa kupaları

Ligin ilk yarısını 5. sırada bitirmelerine rağmen taraftarlardan gelen tepkileri değerlendiren tecrübeli oyuncu, “Belli maçlarda güzel futbolu sahaya koyamadığımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bizim için önemli olan şey zafere giden yolu bulmak ve maçları kazanmak. Diğer takımlarla aramızda büyük bir puan farkı yok. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi. Hedeflerinin Avrupa kupalarına gidebilecek bir derece elde etmek istediğini söyleyen Faty, “Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Taraftarlarımıza güzel futbol izletecek kadro kalitesine sahip olduğumuza inanıyorum ama önemli olan şey maçları kazanabilmek” dedi. > Mesut ALAN- Antalya (İHA)