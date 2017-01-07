Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’nin sezon başında Sivasspor’dan transfer ettiği Aatıf Chahechouhe’nun İstanbul macerası kısa sürdü. Vitor Pereira’nın isteğiyle alınan Faslı yıldız ilk günlerde sorun yaşadığı Dirk Advocaat’ın gözüne girmeyi başarsa da sarı-lacivertlilerin Mehmet Ekici sevdasına direnemedi. Uzun süredir Ekici için Trabzonspor’la pazarlık yapan Fenerbahçe Yönetimi, bordo-mavililerin Aatıf artı para teklifini kabul ederken, Faslı oyuncunun direnmesi sonuç vermedi. Sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemeyen Aatıf, vedası halinde Antalyaspor’a gitme hayalini de gerçekleştiremedi. Fenerbahçe ile Trabzonspor Ekici transferi için el sıkışırken, Aatıf da sonunda havlu attı.

Valizlerini topluyor

Dirk Advocaat’ın Antalya kampı kadrosuna almayarak İstanbul’da bıraktığı Aatıf’ın Trabzonsporlu yöneticilerle ücret konusunda son bir görüşme yaptıktan sonra valizlerini toplayacağı öğrenildi. Aatıf’ın Trabzonspor’un Antalya’daki kampına katılmasıyla birlikte bordo-mavililerle çalışmalarını sürdüren Mehmet Ekici’nin de soluğu Fenerbahçe’de alacağı belirtildi. Beşiktaş ve Galatasaray’dan aldığı tekliflere rağmen tercihini sarı-lacivertlilerden yana kullanan Ekici’nin imza atmak için sabırsızlandığı belirtilirken, Aatıf’ın yarın Trabzonspor kampına katılabileceği ifade edildi. Faslı oyuncu, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 15 maçta, 4 gol, 2 asistlik performans sergilemişti.

Kampta 5 eksik

F.Bahçe’de Aatıf’ın yanı sıra kadro dışı bırakılan ve kulüp arayan Emenike ile Van der Wiel de Antalya kampına götürülmedi. Gönderilecekler listesinde yer alan Stoch ve Salih ise kafileye dahil edildi. Ayrıca Afrika Kupası’na giden Sow ile özel izin alan Fernandao da kampta yer almadı.