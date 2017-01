Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaraylı yıldız oyuncu Armindo Bruma Antalya’da basının karşısına geçti. Gösterdiği performansla Avrupa’da birçok kulübün radarına giren Portekizli, geleceğine yönelik sorularını cevapladı. Bruma, “Galatasaray’da çok mutluyum. Sezon başında da bunu belirtmiştim. İlgilerin olması, futbolcunun gururunu okşuyor. Özellikle bu ilgi Avrupa’dan olunca beni mutlu ediyor. 1 yıl daha kontratım var, yenileme teklifi gelirse seve seve kabul ederim. Kulübe cazip teklif gelirse, benim için de olumluysa oturur değerlendiririm. Yönetim ile menajerim arasında geleceğe yönelik bir görüşme gerçekleşti... Bundan sonra da oturup konuşulacak. Kontrat şartları beni mutlu ederse uzatma konusunda bir sıkıntı yaşanmaz” ifadelerini kullandı.

Şampiyonluğa odaklandık

Şu an tamamen Galatasaray’a odaklandığını söyleyen Bruma, “Takım olarak hedefimiz şampiyonluk; bunun için de elimizden geleni yapıyoruz. Ligde zor maçlar oynanıyor. Şampiyonluk için mücadele eden başka takımlar da var. Tek bir takımın ismini vermem ve şampiyonluk şansı yüzde vermem doğru olmaz. Sakatlığı olan arkadaşlarımız var, umarım bir an önce düzelirler. Transfer dönemindeyiz; aramıza katılacak arkadaşlarımız da olabilir. Her şeye rağmen bunlar bizi etkilemiyor. En iyi şekilde ligin ikinci yarısına hazırlanıyoruz” diye konuştu.