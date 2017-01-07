Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ticaretteki farkını ortaya koyuyor. Ki siyah-beyazlıların FEDA, CEFA ve şu anda az da olsa SAFE yaşamalarının en büyük sebebi izlenen ekonomik politika ve ayağını yorganına göre uzatma… Ki Fikret Orman şu ana kadar transferlerde alırken kazanmayı tercih edenlerden. Yüksek maliyetlerden kaçınan ve kulüp içinde belli bir denge tutturan Orman yönetimi, Samuel Eto’o konusunda da kendine has taktiğini izliyor. O da “TOK ALICI.” Takımla beraber Antalya’da bulunan ve Kamerunlu forvet için görüşmelerde bulunan Orman “Kısmetse olur. Acayip ısrarcı değiliz” diyerek Samuel Eto’o konusunda teslimiyetçi bir politika sergilemiyor.

Müsaade etmeyeceğiz

Sadece Samuel Eto’o konusunda değil diğer futbolcularda da benzer durum görülmüştü. Orman, “Beşiktaş’ın şu anki kadro yapısı, ligi ve Avrupa’yı götürebilecek zenginlikte. Hiçbir oyuncu gitmedi. Sakatlar geri geldi. İki yeni oyuncu da kadroya girdi. Mart başı gibi de Caner geldiği zaman daha iyi olacak. Caner bu ay koşulara, önümüzdeki ay da takımla antrenmanlara başlar” müjdesini verdi. Terör olaylarına da değinen Beşiktaş Başkanı Türkiye’nin zor günlerden geçtiğine dikkati çekerek “Türkiye büyük bir ülke, aşacağız. Moralsiz bir toplum oluşturulmaya çalışılıyor. Buna müsaade etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.