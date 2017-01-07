Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

O taraftarın 1 numaralı sevgilisi… Maç öncesinde ilk tribune çağırılan yeni değeri… Tolga’dan formayı alıp bir daha vermeyen kaledeki güvencesi. İspanyol eldiven ilk yarıyı BJK TV’de değerlendirdi. Maçlarda elinden geleni yaptığını ve iyi bir ilk devre geçirdiklerini vurgulayan Fabri Türkçe öğrenmeye başladığını da söyledi. Sadece Kasımpaşa maçında mağlup olduklarını ifade eden İspanyol kaleci “Şampiyonlar Ligi’nde de iyi bir grup süreci oldu. Son maçta her şey tersine döndü. Son maç hariç iyi olduğumuza inanıyorum. İkinci yarıda aynı şekilde devam edip ligi lider bitirmek istiyoruz” diye konuştu.

Tolga çok iyi insan

“Grup maçlarında gerçekten iyi mücadele ettik. Son maçtaki sonuçla elenmeyi kesinlikle hak etmedik” diyen Fabri “Taraftar kötü günümüzde bize sahip çıktı. Hem kendi adıma hem de takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Diyecek bir şey bulamıyorum. Tek kelimeyle mükemmeller, şapka çıkarılacak bir harekette bulundular” dedi. Siyah-beyazlı eldiven Tolga’nın da harika bir insan olduğunu ve kendisine çok yardımcı olduğunun altını çizdi.