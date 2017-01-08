Salon: Abdi İpekçi 
Hakemler: Murat Biricik xx, Fatih Arslanoğlu xx, Alper Özgök xx 
Anadolu Efes: Thomas xx 4, Doğuş xx 4, Brown xx 9, Cedi xxx 14, Granger xx 8,Heurtel xx 16, Mutaf xx, Paul xx 18, Dunston xx 7 
Başantrenör: Velimir Perasovic 
Galatasaray Odeabank: Micov xxx 12, Fitipaldo xxx 16, Tyus x, Orhan x, Can x, Schilb xx 12, Pleiss xxx 22, Sinan xxx 15, Göksenin x 
Başantrenör: Ergin Ataman 
1. Periyot: 16 - 17 (Galatasaray Odeabank lehine) 
Devre: 28 - 40 (Galatasaray Odeabank lehine) 
3. Periyot: 56 - 54 (Anadolu Efes lehine) 