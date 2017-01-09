Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Tekke Trabzonspor'un yeni sportif direktörü oldu.

KURS BİTİNCE BAŞLAYACAK

Antalya'da profesyonel lisans kursu için bulunan Fatih Tekke, kurs sürecinin ardından Trabzonspor'daki yeni görevine başlayacak.

ERSUN YANAL'IN ÜSTÜNE GETİRİLDİ

Tekke, yönetim ile Ersun Yanal arasında köprü görevi görecek.

39 yaşındaki genç futbol adamı, yapılacak transferler ve teknik adam seçimine kadar birçok görevde yetkili isim olacak.

BOLU VE ERCİYES'İ ÇALIŞTIRMIŞTI

Fatih Tekke son olarak Boluspor ve Erciyesspor'da teknik direktörlük yapmıştı.