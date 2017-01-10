Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe'de Volkan Şen şoku yaşanıyor... Önceki gün Denizlispor'la oynanan hazırlık maçının 34. dakikasında sakatlanıp çıkan yıldız futbolcudan kötü haber geldi. MR sonuçları açıklanan Şen'in sol arka adalesinde ikinci derecede yırtık tespit edildiği ve en 3 ya da 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

KARAVAYEV BİTİRDİ

Volkan Şen'i yakan ise Karavayev korkusu oldu.

Formasını yeni transfere kaptırmaktan korkan oyuncu, kendini göstermek için tam hazır olmadan "Oynarım" deyip maça çıkınca faturası ağır oldu.

Kendini yakan Şen'in sakatlığı sarı-lacivertli ekipte teknik heyeti endişeye sevk etti.