Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Garry Rodrigues'in ardından ikinci transferini yaptı.

Sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık için kırmızı siyahlı kulüple anlaşmaya vardı.

Galatasaray, Ahmet Çalık için Başkent kulübüne 2.5 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Futbolcuyla da 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak.

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ AHMET ÇALIK KİMDİR?

22 yaşında ve 1.84 metre boyundaki Ahmet Çalık, Gençlerbirliği altyapısında yetişti. 2013 yılında A takıma çıkan genç futbolcu, bu sezon kırmızı siyahlı formayla 17 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı. U16 seviyesinden itibaren bütün yaş gruplarında milli formayı giyen Ahmet Çalık, 7 kez A Milli Takım'da oynadı.