Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig’de devre arası 16. hafta karşılaşmalarının ardından verilirken, 17 günlük izin sonrası ikinci devre bugün Bursaspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak. Timsah Arena’daki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Tarihinin en kötü ilk yarı performansına imza atan Trabzonspor devre arasında yaptığı transferlerle dikkati çekti. Karadeniz temsilcisi, savunmayı Emmanuel Mas, Joao Pereira, Carl Medjani, forvet hattını da Olcay Şahan ile güçlendirdi. Bordo-mavili takımda zorlu karşılaşma öncesi Slovak oyuncu Matus Bero’nun sakatlığı bulunuyor. Timsah’ta ise sakatlıkları süren İsmail Konuk ve Emre Taşdemir ile sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa mücadelede forma giyemeyecek.

81. randevu

Bursaspor ile Trabzonspor bugünkü maçla birlikte Süper Lig’de 81. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 80 müsabakada bordo-mavililer 40 kez sahadan galibiyet ile ayrılırken, Bursaspor 11 mücadelede gülen taraf olmayı başardı. 29 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.