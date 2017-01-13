Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yeni transferi Garry Rodrigues dün basının karşısına geçti. Rodrigues, “Çok önemli ve büyük bir kulüp için ter dökeceğim. Benim için önemli bir fırsat. En iyi olmak için mücadele vereceğim” dedikten sonra kendisini 2021’e kadar sarı kırmızı formaya bağlayan imzayı attı. Soruları cevaplandıran 26 yaşındaki futbolcu hazır olduğunu söylese de kullandığı ifadelerle tedirginlik oluşturdu.

Zor olduğunu biliyorum

Bir süredir futboldan uzak olduğunu söyleyen Rodrigues, “PAOK’taki durumumdan ötürü 21 gündür idman yapmıyorum. Yine de hocamın vereceği karar. 11’de mi olacağım yoksa sonradan mı oyuna girerim bilmiyorum. Önemli olan ne zaman oynarsam oynayayım takımıma en iyi hizmeti verebilmek... Türkiye’nin zor, sert ve takım kalitesinin yüksek olduğu bir lig olduğunu biliyorum. Buna göre hazırlanacağım” diye konuştu.