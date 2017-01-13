Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli güreşçimiz Taha Akgül, 2020 Tokyo’da ikinci olimpiyat şampiyonluğu için sıfırdan başlamak istiyor. 2016 Rio Olimpiyatları’nda altın madalya kazandığını hatırlatan Taha, “Atletizmde Usain Bolt neyse ben de güreşte o oldum. Tabii bu benim için yeterli değil” dedi. Önünde birçok müsabakanın bulunduğunu dile getiren 26 yaşındaki milli sporcu, “Yeniden, sıfırdan hiç şampiyon olmamış gibi başlamam gerekiyor. Bu anlamda Türkiye Şampiyonası benim için ilk adımlardan birisi olacak. 2012’de Türkiye şampiyonu oldum. Yaşar Doğu Güreş Turnuvası’nda birinci oldum ve Avrupa Şampiyonası’nda altın madalya kazandım. Altı senedir seri bu şekilde devam ediyor ve bu seriyi bozmak istemiyorum” dedi.

TOKYO’YU İPLE ÇEKİYOR

2016 Rio’da altın madalya kazanarak gururumuz olan Taha Akgül, “4 yıl hızlı geçecek ve 2020 Tokyo Olimpiyatları gelecek. Orada ikinci kez olimpiyat şampiyonu olmak için sabırsızlanıyorum. Tokyo için çalışmalara başladık. Artık tatil bitti güreş zamanı” dedi.