Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da stoper bölgesine takviyeler Ahmet Çalık’la sınırlı kalmayacak. Palmeiraslı Vitor Hugo’dan yüksek maliyeti yüzünden vazgeçen Cim-Bom, Ahmet Çalık’ın transferine karşın Brezilya ekiplerinden Sao Paolo'da forma giyen Maicon'u bitirmek üzere.

SAĞBEK OLARAK DA OYNAYABİLİYOR

Uzun yıllar Porto’da forma giyen 28 yaşında ve 1.91 metre boyundaki Brezilyalı futbolcuyla ilgili temasların olumlu gittiği bildirildi. Hava hakimiyeti ile dikkatleri üzerine çeken Sambacı stoper dışında sağbek olarak da oynayabiliyor.

2020'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

2020’ye kadar Porto ile sözleşmesi bulanan Maicon’un transferi için Galatasaraylı yetkililerin seferberlik ilan ettiği dile getirildi.

Futbolcunun üst düzeyde uzun yıllar Avrupa’da oynamış olması da yine bu transferde tercih edilmesi etkili oldu.

Öte yandan bu transferin gerçekleşmesini teknik direktör Jan Olde Riekerink'in çok istediği vurgulandı.