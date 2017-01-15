Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ - Galatasaray, ikinci yarıya galibiyetle başladı. Konya’ya karşı maçın ilk yarısında çok etkisiz bir futbol ortaya koyan sarı-kırmızılılar yeni transferi Garry Rodrigues’in oyuna girmesiyle kendine geldi haftayı 3 puanla kapattı. 27’de soldan pas alan Bajic ceza sahasında Hakan Balta’dan rahatça sıyrılıp, Muslera ile karşı karşıya kaldı. Semih’in baskısıyla dengesi bozulan golcü oyuncu yüzde yüzlük pozisyonda vuruşunu yapamadı. 32’de Milosevic soldan ceza sahası içine gönderdi, arkada Skubic indirdi ama Bajic tamamlayamadı. 38’de Mehmet’in soldan yaptığı ortada Skubic ceza sahasında bomboş kaldı, yaptığı vuruşta top dışarı çıktı. İlk yarı golsüz tamamlandı.



Rodrigues sahnede

Riekerink hamlesini yaptı, ikinci yarıya Rodrigues’le başladı. Sol kanatta hemen etkisini gösteren 26 yaşındaki futbolcu 51’de Sneijder’den aldığı pasla, süratli şekilde çizgiye doğru ilerledi ve topu içeri çıkardı. Arkada direğe hareketlenen Sabri şutunu çekti ama top kaleciden döndü. Pozisyonu takip eden Sabri sol ayağıyla meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-0. Konya 65’te Skubic’le beraberliğe çok yaklaştı. 6 pasın sağ çaprazından çekilen sert şuta Muslera engel oldu. 71’de Ali Çamdalı faul sonrası yaptığı üst üste itirazların ardından çift sarı kartla oyun dışı kaldı. Son bölümde G.Saray sürprize izin vermezken Rodrigues 81’de yaptığı dripling ve kalecinin son anda kurtardığı vuruşuyla Bruma’ya selam çaktı.



G.SARAY’IN ÇOK ELEŞTİRİLEN EMEKTARI DÜN GECE KONYA’DA TARAFLI TARAFSIZ HERKESE ÖZÜR DİLETTİ

Ligde 5 yıl sonra sevindi

Sabri Sarıoğlu dün ezberleri bozan bir görüntü içerisindeydi. Ki bunu istatistiklere de tabelaya da yansıttı. 11’ler açıklandığında ve sahaya diziliş yapıldığında Sabri’yi sağ açıkta gören Galatasaraylılar, eleştiri yağdırdı. Ki o Sabri daha maçın başlarında twitter’da TT olmuştu. Sağda, solda ve forvette gördüğümüz Sabri ikinci yarıda önce sağıyla vurdu, ardından soluyla tamamladı ve 1750 gün sonra ligde gol kaydetti. Sabri Reyiz ligde son golünü 31 Mart 2012’de Orduspor’a karşı kaydetmişti.



Son golünde dolar 1.89’du

- Galatasaray’ın değişmeyen tek gerçeği: SABRİ.

- Telefon konuşması: Sabri gol attı! (Şaka yapma!)

- Gecenin özeti; Sabri gol attığında dolar 1.89’du.

- Reyiz’in golü sonrası birçok şehirde kutlama yapıldı.

- Sabri Reyiz golüyle 10 yılı daha garantiye aldı.

- Rodrigues, Sabri’ye bile gol attırdı ya tartışılmaz!

- Sabri gol attığına göre 2017’den her şey olabilir.