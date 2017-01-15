İngiltere Premier Ligi'nin 21. haftası şok bir skora sahne oldu.
Şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer ala Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City, Everton deplasmanında tarihinin en ağır yenilgilerinden birini aldı: 4-0.
Everton'u farklı galibiyete taşıyan golleri Romelu Lukaku (Dk.34), Kevin Mirallas (Dk.47), Tom Davies (79) ve Ademola Lookman (Dk.90) attı.
Ev sahibi Everton bu galibiyetle puanını 33'e yükseltirken, Manchester City 42 puanda kaldı ve lider Chelsea'nin 10 puan gerisine düştü.
Guardiola'nın öğrencileri son 4 deplasman maçında 3. kez yenilmiş oldu.
Everton, Manchester Cityyi dağıttıPep Guardiola, kariyerindeki en ağır yenilgilerden birini Everton deplasmanında aldı.
Premier Lig'de diğer sonuçlar şöyle:
Leicester-Chelsea: 0-3
West Ham-Cyrstal Palace: 3-0
Burnley-Southampton: 1-0
Watford-Middlesbroug: 0-0
Hull-Bournemouth: 3-1
Sunderland-Stoke: 1-3
Swansea-Arsenal: 0-4
Tottenham-West Bromwich Albion: 4-0