Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TVF tarihinde 17’ncisi düzenlenen kupanın final maçında, VakıfBank’ı set vermeden 3-0 mağlup eden sarı-lacivertli ekip, üst üste 2., toplamda ise 3. defa bu organizasyonda adını zirveye yazdırdı. Sarı Kanarya TVF Başkent Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmayı 25-22, 25-15, 25-19’luk set sonuçlarıyla kazandı. Kupada erkeklerde de şampiyonluğu finalde Halkbank’ı 3-1 yenen F.Bahçe kazanmıştı. Öte yandan finalin en değerli oyuncusu F.Bahçe takım kaptanı Eda Erdem Dündar oldu. Maçı F.Bahçe Asbaşkanı Nihat Özbağı da izledi.