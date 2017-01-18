Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Şenol Güneş de bu davranışın kabul edilemez olduğunu ve hesabını soracağını söyledi. Ki önce direkt soyunma odasına giden ardından sinirinin geçmesi sonrası yeniden kulübeye dönen Portekizli futbolcu hırsının kurbanı oluyordu. Ve bu konuda instagram hesabından özür mahiyetinde açıklamada bulundu. İşte o açıklama:

“Şampiyonluk yolunda çok kritik bir deplasman olan ve zor şartlarda oynanan Osmanlıspor maçında her zaman olduğu gibi takımım için mücadele etme isteğim nedeniyle oyundan çıkarken çok yanlış bir tepki gösterdim.

Yaptığım işe duyduğum aşk çok büyük sahada her zaman elimden geleni yapmaya çalışıyorum.

Dün oyundan çıkmayı beklemiyordum, yaptığım hareket yanlıştı.

Bu hareketin ne kulüple ne de hocayla alakası yok. Hocamla ilişkimiz çok iyi kendisi çok büyük saygı duyduğum bir insan. Lütfen Beşiktaş için ortak hırs ve mücadelemizi kimse başka yerlere çekmesin, bizim aramız çok iyi. Hep beraber çalışıp ana hedefimiz olan şampiyonluğa ulaşacağız.”