Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF Başkanı Yıldırım Demiören dün akşam NTV Spor canlı yayınında flaş açıklamalar yaptı. F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın geçtiğimiz hafta sonundaki sert açıklamaları üzerine konuşan Demiören, “Türk futbolunda iki duayen başkan kaldı. İlhan Cavcav ve Aziz Yıldırım. Onların fikirlerine ihtiyaç var” derken, “Aziz başkanın Kulüpler Birliği toplantılarına katılmasını isterim. Keşke toplantılara katılsa” açıklamasında bulundu. Yıldırım’ın belirttiği gibi hakem hatalarının yaşandığını söyleyen Demirören, “Hakem de hata yapar, yapmaya da devam edecek. Bu hatalar Premier League’de de yapılıyor, İspanya’da da yapılıyor. Kulüpler zarar görüyor, UEFA da hakem hatalarından rahatsız” derken, “Hatayı düzeltmek için hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Rossetti eğitim için bununla ilgileniyor. Tüm başarısızlıkları hakeme bağlamamak gerekiyor” sözlerini kullandı.



Video hakeme hazırız

“Video sistemine hazırız. Mart ayında ilk dönem başlıyor” açıklaması yapan Başkan, “Hakem eğitimi için daha fazla öneri varsa dinleriz. Siz Türkiye’deki kafaları değiştirin dedi İngiltere’deki kurul bize. Hakemlere ‘Adil olun, cesur olun, baskıdan korkmayın ve hatanızı hatayla kapatmayın’ dedim” şeklinde konuştu. Başkanlığı konusu sorulan Demirören, “TFF’de seçim sistemi yapısının değişmesi gerekiyor. Çünkü Federasyon’un kulüplerin tehdidinden kurtulması gerekiyor. Yönetim olarak seçim sistemi değişikliğine açığım ama bu fikre tüm Genel Kurul’un açık olması gerekiyor. Olağanüstü seçim için yeterli sayıda imza toplanırsa başkan adayı olur muyum bilmiyorum. Hayat boyu bu koltuklarda oturmayalım” açıklaması yaptı.

İLGİNÇ CEVAP

Demirören, ‘ TFF Başkanlığında geçen 5 yılınızı tek cümleyle nasıl değerlendirirsiniz?’ sorusuna ilginç bir cevap verdi: “Yeter Yıldırım Demirören yeter!..”

Terim liraya döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ‘dolar bozdurup liraya dönün’ çağrısına bütün güçleriyle destek verdiklerini belirten Başkan, “Fatih Terim’in maaşının kurunu sabitledik. TL olarak alıyor. Bu yüzden kendisine teşekkür ediyoruz” sözlerini kullandı. Bilindiği gibi Fatih Hoca yılda 3.5 milyon avro alıyordu. Yıldırım Başkan ayrıca Fatih Terim’in hem Milli Takım hem de G.Saray’ı çalıştırmasına sıcak bakmayacağını belirtti.

Milli futbolcu prim almamalı

“ Prim krizi diye çıktı. Bütün herkes biliyordu ne kadar prim alacağını. 1 sene sonra çıktı bu kriz. Emre (Belözoğlu) kardeşimiz son dakikada girdi bu konuya. İyi niyetli bir hareketle çözümü hızlandırdı. O olay artık tamamen bitti, arkada kaldı. Bence milli futbolcu prim almamalı...”

FETÖ’cü olmayanları işbaşına getirdim

“ Lanet 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Federasyona güvendiğimiz kişileri aldık. Güvenilir ve FETÖ’cü olmayanları işe aldık. FETÖ’cü olmayan, futbol camiasının güvendiği Yusuf Namoğlu’nu getirdik göreve. Ben kulüp başkanlığı yaptım. Tabii ki Beşiktaşlı yöneticilerden 5 kişiyi yönetim kuruluna aldım ama Fenerbahçemizden de 5 yönetici var. İkisi başkanvekili. Profesyonel olarak 2-3 kişiyi de Beşiktaş’tan getirdim. Tamamen tarafsızız...”

Çakır-Çınar bir defa maç yönetti

“ Hakemlerin art niyetli bir gruplaşma içinde olduğuna inanmıyorum. Bu komplo teorilerinden vazgeçelim, ne olur. Cüneyt Çakır ile Serkan Çınar 2008’den bu yana 6 kez bir araya gelmişler. 1 kez maç yönetmişler. Ciddi bir şey varsa, savcılığa hep beraber verelim. Duydum, ettim, duyum aldım... En kötü şeyler. Kökünden kazıyalım bu durumu...”

Ben nasıl operasyon yapayım ki?

“ Operasyon çok önemli bir kelimedir. Biz operasyon gibi bir kelimeyi alıp futbolun içine yerleştirdik. Diyelim ki ben operasyon yapacağım. MHK’ye ihtiyacım var, hakemlere ihtiyacım var... Herkes operasyon var diyor. Bütün kulüplerimiz bize operasyon var dedi 5 senedir. Ben bu operasyonu nasıl yapıyorum bir açıklasınlar. Ben bunu nasıl becerebilirim ki? Böyle bir şeyin gizli kalma ihtimali var mı? Bir hakem bile mi çıkıp konuşmaz. Bunu becerebilecek bir insan yok, kelimeleri seçerken dikkatli olmalılar...”

İNCİLER

Başkanlığı bırakana kadar Beşiktaş’tan 100 milyon TL alacağımı tahsil etmeyeceğim...

UEFA kulüplerimizden çok memnun. Borç yapılandırmasını sıkı bir şekilde izliyorlar.

Fenerbahçe haberi basından daha çok satar, sizler de bilirsiniz...

Ahbap-çavuş ilişkisi gözlemciler arasında olabilir. Bu sistem değişecek. Gözlemcilik sisteminde yeni bir uygulama getireceğiz.

Passolig çıkmadan önce seyirci ortalaması yaklaşık 10980. Şu an ise 8908. Zaten bu 2000 kişilik fark, bizim tribünlerde görmek istemediğimiz kişilerden oluşuyor.