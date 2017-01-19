Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş transfer sürecinde Matej Mitrovic’e ödenen 4.2 milyon avroluk bonservis bedelinin ardından daha bir ekonomik ve dengeli düşünüyor. Ki UEFA’nın ekonomik yaptırımlarına maruz kalmamak adına… Peki diğer alternatif ve plan ne? İçeriden çözüm… İşte bu bağlamda Teknik Direktör Şenol Güneş’ten yetkilendirme var… Şu anda elinde bir tek Cenk Tosun bulunan Güneş kanatları ve orta alanı hareketlendiriyor. Ama nasıl? Özgürlük tanıyarak… En etkili bölgesi hücum olan Quaresma’ya Babel takviyesini de yapan ve orta sahada da Talisca’sına kavuşan siyah-beyazlılar sağlı sollu saldırıya geçecek.

Frikik ve uzaktan nokta atışlarıyla dikkat çeken Talisca, Babel ve Quaresma’nın Cenk’e servis yapmalarının yanı sıra pozisyona göre forvet görevine soyunmaları istendi. Güneş’in hücum bölgesinde sınırsız yetki tanıdığı isimler bireysel anlamda daha fazla inisiyatif alacak, kalitesini ortaya çıkaracak. Tabii aşırı bencilliğe kaçmamak ve takım oyunundan uzaklaşmamak kaydıyla. Ki bu iç saha maçlarında taraftar baskısıyla daha da artırılabilir. Ancak Şenol Hoca’nın hücum bölgesindeki oyunculara özgürlük tanırken bir konuda da dikkatini çekiyor: Top rakipteyken önde baskı kurup savunmanın bir parçaları olmaları.