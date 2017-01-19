Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray’da Lukas Podolski’nin satışı konusunda Vissel Kobe ile görüşmeler devam ediyor. Sürpriz bir şekilde sarı-kırmızılıların kapısını çalan Japonlar 4 milyon avroluk teklif sunmuştu ancak Galatasaray 5 milyon avroluk rest çekmişti. İki kulüp arasındaki görüşmler Japon basınında da geniş yer buldu. Birçok haber mecrasında Alman yıldızla ilgili gelişmeler verilirken “Podolski artık Kobe şehrinde oynayacak” şeklinde ifadeler de kullanıldı. Ancak G.Saraylı yöneticilerin henüz Japonlarla el sıkışmadığı belirtildi. Sebebi ise 500 bin avroluk anlaşmazlık.

Fazla zaman yok

Japonlardan gelen 4 milyon avroluk teklife, “5 milyon avro istiyoruz” cevabını veren Galatasaray yönetimine bu defa 4.5 milyon avro önerildi. Ama Vissel Kobe yönetimine olumsuz geri dönüş yapıldı. 5 milyon avrodan aşağıya inmeyeceğini bildiren sarı-kırmızılılar, “Yeni teklif için fazla zamanınız kalmadı” şeklinde de mesaj gönderdi. G.Saray yönetimi, Podolski’den 5 milyon avroyu kazanıp, Kolombiyalı forvet Preciado’yu kadrosuna katmayı hedefliyor.

Elazığ maçında alkış aldı

Galatasaray’daki geleceği henüz netleşmeyen Lukas Podolski, Elazığ maçındaki performansıyla takdir topladı. Attığı iki golün yanı sıra, Alman yıldız istekli tavrıyla gönülleri bir defa daha fethetti. Podolski rakibin kazandığı penaltıya sebebiyet vermesine rağmen “Önemli olan o noktaya kadar adam kovalaması” şeklinde yorumlandı.