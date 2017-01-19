Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Euroleague 18. hafta mücadelesinde Fenerbahçe, Panathinaikos ile karşı karşıya geldi. Maç öncesi Fenerbahçe'de Ekpe Udoh, sağ bacak arka alt adalesindeki sakatlığı nedeniyle maç kadrosundan çıkarılırken, yeni transfer Anthony Bennett benchteki yerini aldı.

Ülker Sports Arena’daki karşılaşmaya seyircisinin desteğiyle başlayan Fenerbahçe, Vesely üzerinden organize ettiği hücumlarla ilk dakikaları önde geçti. Çeyrek ortasında temsilcimizin top kayıplarını değerlendiren Panathinaikos’ta Singleton bulduğu sayılarla takımını taşıyan isim oldu. Ancak Datome’nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu 3 isabetle Fenerbahçe üstünlüğünü korudu ve ilk periyotu 27-16 önde kapattı.

Fenerbahçe, ikinci çeyreğin başında Sloukas ve Kalinic’in sayılarıyla sayılarıyla ikiye katladı(32-16). Temsilcimizin genç pivotu Ahmet Düverioğlu’nun da skora katkı yaptığı bölümde Pana’nın top kayıplarını cezalandıran Fenerbahçe farkı 20’ye kadar çıkardı. Çeyrek sonunda fauller nedeniyle sarı-lacivertlilerin temposu düşse de temsilcimiz devreye 16 sayı farkla önde girdi: 44-28.

İlk çeyrekte olduğu gibi ikinci yarıya da iyi başlayan taraf Fenerbahçe oldu. Ali Muhammed ve Nunnally’nin üçlüklükleri farkı yeniden 20 sayıya çıkardı. Çeyrek ortasında temsilcimizin hücum ritmi düşerken Pana, Mike James’in etkili olduğu dakikalarda farkı az da olsa aşağı çekti ve son on dakikaya 60-45 Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.

Karşılaşmanın final periyoduna günün başarılı ismi Ahmet Düverioğlu’nun sayılarıyla başlayan sarı-lacivertli temsilcimiz, oyun kontrolünü elinden bırakmazken farkı da 25’e kadar çekti. Panathinaikos, averaj hesapları dahilinde farkı azaltmaya çalışsa da Fenerbahçe rakibinin yanına yaklaşmasına izin vermedi. Maç boyu rahat bir oyun sergileyen temsilcimiz parkeden 84-63 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Fenerbahçe bir maç aradan sonra sonra 11. galibiyetini elde ederken Pana 8. mağlubiyetini tattı.

Sarı-lacivertli temsilcimizde Datome 16, Ahmet Düverioğlu ve Vesely 13 sayı üretirken, Panathinaikos’ta ise Mike James 25, Singleton 13 sayıyla oynadı.

Maçın oyuncusu Ahmet Düverioğlu olurken, NBA Draftı'nın 1 numarası Anthony Bennett mücadelede süre almadı.