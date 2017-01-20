Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ocak Ayı Divan Kurulu Toplantısı’nda açıklamalarda bulundu. Geçen ay Riva ve Florya arazileriyle ilgili KAP’a yapılan bildirimde “Galatasaray Spor Kulübü Derneği payı 508 milyon 729 bin TL olacaktır” denilmişti. Ancak bu miktar ile Dursun Özbek’in projeleri tanıtım aşamasında sunduğu rakamlar arasında 1 milyar TL’yi aşkın fark bulunuyordu. Özbek bu konuya değinirken, “Galatasaray’a orta vadede getireceği rakam 1.5 milyar TL civarındadır. Bu rakam zaman içinde artabilir. 508 milyon TL bugünkü haliyle ekspertizin yapılması sonucunda çıkan değerdir. Beklenen rakam bu değerin üç katı kadardır. Florya ve Riva arsaları bizim son kurşunumuz. Bunu atarken öyle büyük bir sorumluluğun altına giriyorum ki... Birçok yönetim gelmiş geçmiş kime bunu yapamamış. Keşke 20 sene önce yapılsaydı bu duruma düşmeseydik” ifadelerini kullandı.

Üst kullanım tamam

Ancak camiada bu konuyla ilgili birçok ismin kafasındaki soru işareti gitmedi. Dursun Özbek, Türk Telekom Arena’nın üst kullanım hakkı konusunda da son gelişmelerle ilgili olarak, “Gençlik Spor Genel Müdürlüğü yetkilileri ile Sarıyer Tapu Müdürlüğü’ne gittik. Tapu müdürü buna ‘Başbakanlık oluru da gerekiyor’ dedi. GSGM’ye döndük ve ilgili yazıyı oradan çıkardık. Bugün (Dün) itibariyle yazı başbakanlığa ulaştı. 1-2 gün içinde yazı tapu müdürlüğüne gelecek. Galatasaray üst kullanım hakkına kavuşacak” bilgisini verdi.

Şantiye kuruluyor

TT Arena’nın yanına yapılması planlanan 15 bin kişilik kapalı spor salonu hakkında da konuşan Dursun Özbek, “Proje yapmıştık fakat daha sonra geliştirdik. Sponsorluk görüşmeleri yaptığımız bir firmanın istekleri oldu. Columbia Üniversitesi ile yaptığımız bir çalışma ile daha iyi yönde geliştirdik. Bitti, iki gün içinde teslim alacağız. Sarıyer Belediyesi de çok sıcak. Bu ay ya da Şubat başında şantiye kurarak Galatasaray’a uzun yıllar hizmet edecek çok amaçlı tesise başlayacağız” ifadelerini kullandı.

Öz güvenli olmam lazım

“Elazığ maçında elimden geleni yaptım ama yeterli değil” diyen Ahmet Çalık “Üzerine koymam lazım. Topu oyuna sokma konusunda daha öz güvenli olmam lazım. Bu oynadıkça gelişecek” yorumunda bulundu.

Aslan bileniyor

Galatasaray, Karabük ile oynayacağı kritik maça sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Deplasmanda mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılar dünkü idmanda taktik çalışmalar üzerinde durdu. Jan Olde Riekerink’in öğrencileri antrenmanın ana bölümünde dokuza dokuz çift kale maç yaptı.

Müze inşaatı başladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Toplantısı’nda sarı-kırmızılılara güzel bir haber daha verdi. Özbek, “TT Arena’da daha önce toplantı salonu olarak kullandığımız yerde müze inşaatı başladı. Mayıs-haziran gibi Türkiye’de benzeri olmayan müzenin açılışını hep beraber yapacağız” dedi.

Kendine güveni geldi

Galatasaray’ın golcü futbolcusu Eren Derdiyok bir süredir öz güven problemi yaşıyordu. Kupada oynanan Elazığ karşılaşması ise yıldız oyuncuya adeta ilaç gibi geldi. Riekerink’le yaptığı görüşmede kendini bulduğunu söyleyen 28 yaşındaki futbolcu, “Şampiyonluk için sonuna kadar savaşacağım” diye söz verdi.