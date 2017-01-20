Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 5. maçında sahasında 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği’ni zorlanmadan yenerek bitime bir maç kala lider turlamayı kesinleştirdi: 3-0. 18. dakikada Kerem’in sol kanattan ortasında penaltı üzerinde topla buluşan Özer’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarı çıktı. 20. dakikada Gökhan’ın ara pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Beck’in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 33. dakikada Tolgay’ın pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Quaresma’nın aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Deniz’in üzerinden filelere yuvarlandı: 2-0. 44. dakikada Quaresma’nın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ömer’in kayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı çıktı. 44. dakikada Ömer’in ceza sahası içinde rakibini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Deniz meşin yuvarlağı kornere çeldi. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Aras siftah yaptı

Beşiktaş ikinci yarıyı da idman havasında oynadı. 69’da sağ kanatta topla buluşan Fatih rakibinden sıyrılmak isterken yerde kaldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Aras doğrudan kaleye şutladı, top savunmaya da çarparak ağlarla gitti: 3-0. Bu Aras’ın siyah-beyazlı forma altındaki ilk resmi golü olarak kayıtlara geçti. 81. dakikada Darıca Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Gelişen atakta Murat Can’ın sağ kanattan ortasında Cafercan’ın vuruşu direkten oyun alanına geri döndü. 3 dakika sonrasındaki Aziz’in vuruşunda Utku köşeyi iyi kapatınca karşılaşma 3-0’lık Beşiktaş üstünlüğüyle sona erdi.