Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Eskişehirspor, sahasında Balıkesirspor'u 3-2 mağlup etti. Ligde üst üste üçüncü galibiyetini elde eden kırmızı-siyahlılar puanını 34'e yükseltti; liderliğini sürdürdü.

Alpay Özalan'ın çalıştırdığı Eskişehirspor'a galibiyeti getiren golleri 15'te Ofoedu ile 59 ve 61'de Bruno Mezenga kaydetti. 45'te Erkan Zengin ile bir penaltıdan yararlanamayan ev sahibi ekipte Ramazan Övüç 90+3'te kırmızı kart gördü.

Balıkesirspor'un sayıları 80'de Abdulkadir Özgen ve 85'te Burak Çalık'tan geldi.

Eskişehirspor: 3 - Balıkesirspor: 2



Stat: Yeni Eskişehir

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Salih Mazlum, Murat Ergin Gözütok

Eskişehirspor: Boffin, Hasan Hüseyin Acar (Dk. 69 Semih Şentürk), Hakan Çinemre, Dorukhan Toköz, Kaan Kanak (Dk. 73 Bilal Aziz Özer), Ofoedu (Dk. 81 Murat Uçar), Hürriyet Gücer, Uğur İnceman, Erkan Zengin, Ramazan Övüç, Bruno Mezenga

Balıkesirspor: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Oğuzhan Çapar, Bülent Cevahir, Burak Çalık, Nizamettin Çalışkan (Dk. 74 Abdulkadir Özgen), Mehmet Boztepe (Dk. 66 Cüneyt Köz), İshak Çakmak, Kethevoama, Bekamenga

Goller: Dk. 15 Ofoedu, Dk. 59 ve 61 Bruno Mezenga (Eskişehirspor), Dk. 80 Abdulkadir Özgen, Dk. 85 Burak Çalık (Balıkesirspor)

Kırmızı kart: Dk. 90+3 Ramazan Övüç (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Bekamenga, Dk. 75 Okan Alkan (Balıkesirspor)