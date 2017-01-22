Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika... Futbol dünyası şokta, İlhan Cavcav öldü. Yüksek tansiyon nedeniyle uzun süredir tedavi gören ve önceki gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan İlhan Cavcav vefat etti. Doktorlar, ilk aşamada, kalbinde bir rahatsızlık tespit edilmediğini, beyindeki ödemi dağıtmak için Cavcav’ı ameliyata aldıklarını söyledi. Dün dengesini kaybederek düşen, kolunu ve kafasını çarpan efsane başkan 81 yaşında hayata veda etti. 1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü’ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu.





TRABZONSPOR'DAN İLHAN CAVCAV AÇIKLAMASI

Trabzonspor, hayatını kaybeden Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav için açıklama yaptı. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.Türk futboluna gerek futbolcu gerek yönetici olarak uzun yıllar hizmet eden; 1981’de ikinci kez Gençlerbirliği’nin başına geçtiğinden beri kulübün kurumsal ve sportif gelişimine ömrünü adayan değerli futbol insanı İlhan Cavcav’ı Türk spor kamuoyu asla unutmayacaktır. Sayın İlhan Cavcav’a Allah’tan rahmet, başta Gençlerbirliği Spor Kulübü olmak üzere, ailesi, sevenleri ve spor camiamıza başsağlığı diliyoruz."