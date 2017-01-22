TFF’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk futbolunun duayen isimlerinden Kulüpler Birliği Onursal Başkanı ve Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 1978 yılından beri Gençlerbirliği Başkanlığını yürüten Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Başkanlığı görevinde bulunmuştu. Merhum İlhan Cavcav'a Allah'tan rahmet; ailesi, Gençlerbirliği camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."
TFF’den İlhan Cavcav mesajı
22.01.2017 - 12:30 | Son Güncelleme: 22.01.2017 - 12:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav’ın hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayınladı.
Etiketler : tff,ilhan cavcav,başsağlığı,haberler,
440195 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/440195.aspx
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5
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13
17
38
3
Galatasaray
18
11
3
4
32
18
14
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Fenerbahçe
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5
3
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14
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5
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7
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4
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Bursaspor
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20
1
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6
8
3
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18
3
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Antalyaspor
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7
4
6
19
20
1
25
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7
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8
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26
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24
10
Gençlerbirliği
17
5
7
5
16
15
1
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Trabzonspor
17
6
3
8
14
21
7
21
12
Akhisar Bld.
18
5
6
7
11
18
7
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Kasımpaşa
17
6
3
8
21
25
4
21
14
Alanyaspor
17
5
3
9
24
34
10
18
15
Ç. Rizespor
18
4
4
10
19
31
12
16
16
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
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Kayserispor
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3
4
11
14
31
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13
18
Gaziantepspor
17
3
2
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Kasımpaşa - Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe - Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
2
Evkur Yeni Malatyaspor
18
10
4
4
27
17
10
34
3
Göztepe
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4
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20
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15
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3
6
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1
27
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6
5
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8
Denizlispor
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8
3
6
27
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24
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Ümraniyespor
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5
5
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Altınordu
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23
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Şanlıurfaspor
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5
6
6
17
15
2
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Adana Demirspor
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18
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Gaziantep BŞB
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3
9
19
24
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18
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Bandırmaspor
17
4
5
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15
Elazığspor
18
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Manisaspor
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Samsunspor
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Mersin İ.Y.
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