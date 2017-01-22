Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Kulübünün duayen başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında vefat etti.

Sansasyonel transferler

Yeni yıldızlar keşfetmek için her fırsatta amatör maçları bile seyreden İlhan Cavcav, Türk futbol tarihinin en sansasyonel transferlerini de gerçekleştirdi. Kulüpte yetişen Tarık Daşgün'ü Fenerbahçe'ye 100 milyon lira gibi astronomik bir miktara veren Cavcav, iş dünyasındaki tecrübesini futbol yöneticiliğine taşıdı.

İlhan Cavcav, bir dönem Türk kulüplerinin Afrika kıtasına açılmasına da ön ayak oldu. Afrika kıtasındaki ülkelere bizzat giderek birçok maç izleyen Cavcav'ın transfer ettiği Moshoeu, Kushe ve Kona'nın başarılı performansları birçok Afrika kökenli oyuncunun Türkiye'ye gelmesini sağladı. İlhan Cavcav, yine çok ucuza mal ettiği Nijitap Geremi'yi Real Madrid'e 5 milyon dolara gönderdi.

Son transferi hastanede yaptı

İlhan Cavcav, sağlık sorunlarına rağmen kulübü için çalışmaktan geri durmadı. Cavcav, Gençlerbirliği'nin Atletico Paranaense Kulübünden transfer ettiği Renato Escobar Baruffi'ye (Bady) 2,5 yıllık sözleşmesini tedavi gördüğü hastanede imzalattı.

Çok sayıda teknik direktörle çalıştı

İlhan Cavcav, başkanlığı döneminde en çok eleştiriyi teknik direktör konusunda istikrar sağlayamamasıyla aldı. Gençlerbirliği, İlhan Cavcav'ın 37 yıllık görev süresinde 42 farklı teknik direktörle başarı kovaladı. Başkent ekibinde 1978 yılında başkanlığa seçildikten kısa süre sonra görevinden ayrılan, 3 yıl sonra yeniden başkan olan ve 1981'den itibaren kesintisiz kırmızı-siyahlı kulübü yöneten Cavcav, başkanlık koltuğuna oturduğu 37 yılda 56 kez çareyi hoca değiştirmekte aradı.

3 dönem Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı yaptı

Cavcav, Gençlerbirliği Kulübünün yanı sıra deneyimlerini Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığıyla Türk futboluna da aktarmaya çalıştı. İlhan Cavcav, 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevinde bulundu.