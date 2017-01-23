Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda tamam ya da devam diyeceği maçta, Kadıköy’e namağlup gelen Başakşehir’i 1-0 yendi ve yarışa yeniden tutundu. İlk 15 dakikada yedi faul ve çok sayıda tartışmalı pozisyonla sıklıkla duran oyunda ilk tehlike 15. dakikada yaşandı. Hasan Ali Kaldırım’ın ceza sahası dışından çektiği şut az farkla dışarı çıktı. Sarı-lacivertli takımın aradığı gol ise 28’de Ozan Tufan’la geldi. Alper’in ara pasında Hasan Ali’nin top çıkmak üzereyken yaptığı ortayla buluşan Salih, tek topla ceza sahası dışındaki Ozan’a bıraktı, genç futbolcunun şutu Emre’ye de çarptı ve filelerle buluştu: 1-0.

Fernandao penaltı kaçırdı

Maçın ikinci yarısı ilk yarıya nispeten daha yüksek bir tempoya sahne oldu. 51’de yeni transfer Çaicara’nın pasıyla topla buluşan Visca plase bir vuruş denedi ama Volkan gole izin vermedi. 54’te Lens’in yerde kalmasına rağmen olgunlaştırdığı atakta Salih ceza sahası dışından kaleyi yokladı ama şutu kaleyi bulmadı. 55’te Cengiz çok şık bir vuruş çıkarsa da Volkan yine başarılıydı. 72’de Salih’in attığı pasa iyi hareketlenen Fernandao, Eren ile girdiği ikili mücadelede takımına penaltıyı kazandırdı ancak golcü oyuncunun vuruşu Volkan Babacan’da kaldı. Kalan bölümde savunmada açık vermeyen Fenerbahçe, 90 dakikadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı ve lidere bu sezonki ilk yenilgisini yaşattı.

Faul rekoru kırdılar

Dünkü karşılaşma Fenerbahçe’nin en çok faul yaptığı maç olarak kayıtlara geçti. Toplamda 41 faul düdüğü çalınan maçta Fenerbahçe 23, Medipol Başakşehir 18 faul yaptı. Dirk Advocaat’ın takımı bu sezon toplamda 271 faule yükseldi.

Gol atacaksın hadi uyu!

F.Bahçe’de dün puan kaybı yarışa havlu atmak manasına geliyordu. Ozan Tufan attığı golle takımını adeta ipten alan adam oldu. Ozan maç sonrası konuşurken ilginç bir noktaya değindi. Kaydettiği gol ile ilgili anısını paylaşan başarılı futbolcu, “Uyumaya çalışıyordum ancak bir mesaj geldi. Volkan Demirel ağabey yan odadan mesaj attı. Bana; ‘yarın golün var, hadi uyu’ dedi. Bugün (dün) de sabahtan bu yana bana ‘golün var’ diyordu. Ben de golümü attım. Güzel anı oldu. En önemlisi de 3 puan kazandık ve sevindiren şey; Fenerbahçe’nin üst sıralardan düşmemesi oldu” ifadelerini kullandı.

Adalemde sertleşme oldu

“Zor bir karşılaşma oldu. Arkadaşlığımızı sahaya yansıttığımızda iyi bir Fenerbahçe ortaya çıkıyor” diyen Ozan, “Sonuna kadar mücadele ettik. Arka adalemde sertleşme oldu ve bu nedenle oyundan çıktım. Açıkçası devam etmek istedim ama hocam riske atmak istemedi” sözlerini kullandı. Ozan dün bu sezon sarı-lacivertli forma altında 3. golünü atmış oldu ama şüphesiz ki en değerlisi buydu. Genç oyuncu en son 5-1 kazanılan Kasımpaşaspor karşısında ve öncesinde Kayserispor’a karşı gol bulmuştu.