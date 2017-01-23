Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'nın gençler kategorisinde tek erkeklerde 11 numaralı seribaşı Ergi Kırkın, ikinci turda ev sahibi ülkeden Chase Ferguson'a 2-0 yenilerek elendi.

Avustralya’nın Melbourne kentinde devam eden turnuvanın genç erkekler kategorisinde milli tenisçi Ergi Kırkın, ikinci tur maçında Chase Ferguson ile karşılaştı.

İlk seti "tie-break" ile 7-6, ikinci seti ise 6-4 kaybeden Ergi Kırkın, turnuvaya veda etti.

Milli tenisçi Ergi Kırkın, Avustralya Açık'ta birinci turu geçerek bir grand slam turnuvasının gençler kategorisinde tek erkeklerde ana tablo maçı kazanan ilk Türk olmuştu.