Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague’in 19. haftasında Anadolu Efes, 25 Ocak Çarşamba günü Abdi İpekçi Spor Salonu’nda Darüşşafaka Doğuş ile karşı karşıya gelecek. Geride kalan 18 haftada Anadolu Efes 8 galibiyet, 10 mağlubiyet ile 9. sırada yer alırken, Darüşşafaka Doğuş ise 10 galibiyet, 8 mağlubiet ile 8. sırada bulunuyor.

İSTATİSTİKLERLE İKİ TAKIM

Anadolu Efes, Euroleague’de 83.7 sayı, 36.3 ribaund, 18.4 asist ortalaması kaydederken, Darüşşafaka Doğuş ise 79.6 sayı, 33.7 ribaund, 14.9 asist ortalaması ile mücadele ediyor. Lacivert-beyazlılarda en skorer isim 13.0 sayı ortalaması ile Thomas Heurtel olurken, Darüşşafaka Doğuş’da ise takımı sırtlayan isim 14.4 sayı ortalaması ile Brad Wanamaker oldu.